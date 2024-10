Ieri a Carbonia, nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 47enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare, i militari operanti, nel corso di un posto di controllo effettuato in via Dalmazia, a seguito della perquisizione personale dell'uomo che era stato occasionalmente fermato, avrebbero rinvenuto 9 involucri di cellophane termosaldati di cui 5 contenenti cocaina, del peso complessivo di 0,8 grammi e 4 contenenti verosimilmente eroina, del peso complessivo di 0,7 grammi.

Viste le modalità di confezionamento e la varietà delle sostanze è probabile che quelle palline fossero destinate alla vendita. Quanto rinvenuto è stato repertato, posto sotto sequestro penale, assunto in carico e verrà debitamente custodito in cassaforte in attesa delle analisi di laboratorio che verranno compiute dal RIS di Cagliari.

Effettuati questi riscontri sarà possibile la distruzione di quegli oggetti previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.