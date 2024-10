Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti della Volante del Commissariato di Carbonia hanno tratto in arresto un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, nella frazione di Bacu Abis, luogo già noto per essere una piazza di spaccio molto attiva, gli agenti della Volante hanno notato diversi soggetti, noti quali assuntori di eroina, fare ingresso durante la giornata presso l’abitazione di un noto pregiudicato del posto, 45enne.

I sospetti, avvalorati sia dalle notizie acquisite dalle recenti indagini e dalla costante attività di osservazione attuata dai poliziotti nel corso di servizi mirati, che dalle diverse segnalazioni giunte dai residenti della frazione, avrebbero permesso di trarre in arresto in flagranza il sospettato.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito di rinvenire 11 buste contenenti le dosi di eroina dal peso complessivo di 2 grammi, un bilancino di precisione elettronico e la somma di 100 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Condotto in Commissariato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa del rito direttissima che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.