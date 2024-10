Trova per terra un portafogli contenete cento euro e lo consegna A Carbonia ha vinto l'onestà. Un senegalese, Aliounane Serigne giunto in Italia tredici anni fa e ora residente a Carbonia, ha trovato e restituito un portafoglio zeppo si carte di credito e documenti, e con un centinaio di euro in contanti. Non ci ha pensato due volte e lo ha consegnato alla cassa centrale del supermercato. Non è la prima volta che avviene. Un altro senegalese, qualche settimana fa, ha restituito una borsa con un portafoglio con duemila euro.