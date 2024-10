Stop alle ricerche del presunto scomparso nel fiume Santu Milanu, a Carbonia. Secondo i Vigili del fuoco, in perlustrazione della zona anche questa mattina, si sarebbe trattato di un falso allarme.

Gli operatori sono intervenuti ieri pomeriggio nella frazione di Is Patteris, dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona che sosteneva di aver intravisto un uomo camminare sotto la pioggia vicino all'argine del fiume in piena per poi perderlo di vista.

Temendo il peggio ha immediatamente lanciato l'allarme al centro operativo dei Vigili del fuoco. Tuttavia nelle 24 ore le ricerche non hanno portato a nessun esito, e ha preso corpo l'ipotesi che l'uomo avvistato possa essersi effettivamente avvicinato al fiume, ma che poi, senza essere visto, possa essersi allontanato senza incappare in alcun incidente.