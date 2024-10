Hanno rubato e nascosto in uno zaino alcune bottiglie di vino per un valore totale di 250 euro presso il supermercato Superpan di Carbonia.

Si tratta di 2 persone note alle forze dell'ordine: un uomo di 41 anni e la compagna convivente di 42, entrambi con precedenti specifici per furto aggravato, che sono stati fermati dal personale di vigilanza del supermercato, colti in flagranza di reato.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente alle ore 20 a seguito della segnalazione del personale e hanno sottoposto la coppia agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito per direttissima, fissato per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

La merce è stata immediatamente restituita al gestore del punto vendita.