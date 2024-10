Una forte identità storica, la riscoperta della storia e delle radici del paese di Carboniasono stati i leit motiv dei primi incontri con gli autori inseriti all’interno della terza edizione di “Una Miniera di Cultura”.

Una piacevole atmosfera nella della meravigliosa Torre Civica ha fatto da cornice alle presentazioni dei libri, aperte con Maria Tiziana Putzolu Mura e la sua “Eva Canta”, edita da Aipsa.

In un interessante scambio di battute con il presentatore Marco Corrias, la scrittrice ha parlato del suo romanzo, ispirato a una storia realmente accaduta, in parte ambientata proprio nel territorio di Carbonia, «una zona molto evocativa – come ha sostenuto l’autrice – del periodo del Ventennio». La protagonista è una donna della Sardegna meridionale, figlia di ricchi imprenditori approdati a Tripoli all’inizio del periodo coloniale.

Si è passati poi ai “Banditi in miniera” di Francesco Carta, ex minatore-sindacalista e in seguito giornalista,edito per la Alfa Editrice. un omaggio a quei personaggi che avevano costituito la comunità mineraria, caratterizzando la vita in questa giovane cittadina fondata nel ‘38. Attraverso il dialogo con il giornalista Sandro Mantega, che ha introdotto la presentazione, è emerso un giallo che parla di omicidi, di sfruttamento, di lotta operaia. Un racconto in parte di fantasia ma basato su storie vere, nel quale un ruolo preponderante è acquisito dalle donne, personaggi realmente esistiti che hanno avuto una certa importanza nella storia delle miniera.

Per terminare spazio a “Il principe di Algeri” del giornalista Pietro Picciau, pubblicato per Arkadia. Un romanzo storico, in qualche modo sempre collegato al territorio sud-occidentale, ambientato nel 1816, in era post-napoleonica Sullo sfondo di corsari, intrighi inconfessabili, trame di palazzo, agenti segreti e donne affascinanti, si prepara un'implacabile resa dei conti con le città-Stato del Maghreb.