In evidente stato di abbrezza alcolica ha aggredito e maltrattato la moglie. E’ successo a Carbonia, erano circa le 22 quando nella sede operativa dei carabinieri è giunta una telefonata con la richiesta di intervento da parte di una ragazza che riferiva che la madre, con dei problemi di salute, era stata violentemente aggredita dal marito.

I carabinieri del nucleo radiomobile, accorsi subito nell'abitazione, hanno trovavano l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica. Alla richiesta di spiegazioni ha affermato che la moglie era caduta da sola. Così i militari, vista la situazione e verificato l'esattezza della denuncia, hanno fermato per maltrattamenti e lesioni Salvatore Serra, pensionato di 67 anni. Accompagnato in caserma in caserma per gli accertamenti di rito l'uomo, sottoposto al test con etilometro, è risultato avere un tasso alcolico superiore di 3 volte il massimo consentito.

La donna, che è stata accompagnata al pronto soccorso, ha raccontato che da anni subiva i maltrattamenti da parte del marito, e che poco prima era stata spintonata e poi fatta cadere a terra, dove era stata colpita con dei calci. L’intervento della figlia e il tempestivo arrivo dei carabinieri ha riportato alla normalità la situazione. La donna si trova ricoverata in ospedale con una prognosi di 10 giorni di cura per vari traumi. Serra è stato arrestato ed è stato giudicato con rito direttissimo.

Foto: L'Unione Sarda