E’ in vigore da oggi, e lo sarà sino al 15 settembre, la nuova ordinanza a Carbonia per la musica all'esterno di pub, ristoranti e bar nel periodo estivo. Stabiliti gli orari per concerti, piano bar, dj e altro: decibel consentiti solo nella fascia oraria dalle 19 all'1 di notte.

Salvaguardare la salute pubblica, prevenire l’inquinamento acustico, ma anche favorire le attività economiche e contenere il fenomeno del pendolarismo notturno dei cittadini verso altre località: sono questi alcuni degli obiettivi con cui il sindaco Pietro Morittu ha emesso l’ordinanza.

"Tali attività se non disciplinate - spiega il Comune - possono costituire una causa di disturbo, soprattutto nelle ore serali e notturne, per la quiete dei cittadini residenti nelle aree interessate e si rende necessario stabilire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze". Viene inoltre disposto il divieto di svolgere intrattenimenti musicali all'aperto degli esercizi pubblici in concomitanza e in prossimità dei 200 metri di altre manifestazioni musicali, cinema ed eventi simili organizzati dall'amministrazione al teatro comunale e all'anfiteatro di piazza Marmilla e piazza Roma. Musica all'aperto vietata anche in concomitanza e in prossimità dei 100 metri da altri intrattenimenti di altri esercizi.

“Disciplinare alcune modalità di intrattenimento della clientela, seduta all’aperto, con iniziative musicali come piano-bar, disco-bar e quant’altro di similare ha l’obiettivo di autoresponsabilizzare i titolari degli esercizi e permettere il pieno svolgimento delle attività di ciascuno con la musica dal vivo, incrementando, se possibile, l’occupazione del settore” spiegano ancora dal Comune.