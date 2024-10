Nella serata di ieri a Carbonia i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida sotto influenza di sostanze alcoliche, un 60enne operaio del luogo, incensurato.

Nel tardo pomeriggio l'uomo, alla guida di un autocarro, mentre percorreva la strada statale 126 al km 10, è andato a tamponare un Kia condotta da una 44enne di Carbonia. A bordo vi era anche il figlio della donna, un bimbo di un anno e mezzo che si trovava collocato nell'apposito seggiolone.

Madre e figlio sono stati immediatamente trasportati da personale del 118 presso l'ospedale Sirai di Carbonia per i necessari accertamenti sanitari, non in pericolo di vita. L'autista del camion, sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato positivo con un tasso alcolico pari a 1,35 gr per litro.

I carabinieri hanno intanto provveduto a ritirargli la patente.