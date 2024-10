I carabinieri del reparto radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento M. L. 37 enni, celibe, disoccupato, pregiudicato di Carbonia.

L'uomo, nella tarda serata di ieri, al culmine dell’ennesimo litigio con la madre, ha tentato di dare fuoco ad alcuni oggetti da lui posti sull’uscio dell’abitazione della donna, spaccando contemporaneamente alcuni suppellettili all’interno dell'appartamento.

Il fuoco per fortuna è stato subito spento da un vicino di casa, mentre una pattuglia dei carabinieri, intervenuta su richiesta al 112 da parte dei familiari stanchi delle vessazioni e dei maltrattamenti che andavano avanti da maggio scorso, è stata accolta dall'uomo con un forchettone da cucina.