I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo la mezzanotte per un incendio che si è sviluppato in un locale adibito a deposito di legname in via Lubiana a Carbonia.



La sala operativa 115 che ha ricevuto le segnalazioni ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento del distaccamento di Carbonia e di Iglesias con il supporto di due autobotti.



Gli operatori hanno spento l'incendio, messo in sicurezza anche un serbatoio di gpl e l'area, evitando la propagazione delle fiamme all'abitazione adiacente, danneggiata esternamente.



L'intervento si è protratto per alcune ore e fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.