L'Associazione nazionale dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ha inaugurato, in piazza del Minatore, in collaborazione con il Comune di Carbonia, una panchina bianca e una targa in memoria delle vittime sul lavoro. Obiettivo: sconfiggere il silenzio e l'indifferenza verso il costante fenomeno delle morti bianche.

L'iniziativa si inserisce nel solco dell'80/o anniversario dalla nascita dell'Anmil e rappresenta un'occasione per sensibilizzare le istituzioni, le associazioni datoriali, il mondo imprenditoriale, le parti sociali e tutti i soggetti a vario titolo preposti, "sull'importanza di salvaguardare la salute dei lavoratori, garantendo standard elevati e condizioni di piena sicurezza per tutti gli operatori".

I dati sugli infortuni pubblicati dall'Inail ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering riscontrano che da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro è ancora drammatico: sono 559 le vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese.