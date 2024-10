Aperte le iscrizioni all’Associazione Socioculturale S’Ischiglia di Carbonia.

Per il 2013-2014 propone il progetto “Idee per la cultura e per la scienza”, nato per appassionare bambini, adolescenti, giovani e adulti alla ricerca scientifica e alla cultura in generale, relazionando il mondo dell’università e della ricerca con quello della scuola e della società civile.

I temi proposti sono numerosi: dal cinema, alla musica, dall’antropologia alla medicina, dall’agricoltura all’ambiente, dalla storia dell’arte alle scienze e alle problematiche sociali.

Per informazioni, iscrizioni e per ricevere il programma telefonare all’Associazione al numero 0781.6733303 oppure al 348.3293867.

L’Associazione S’Ischiglia, inoltre, bandisce una selezione per la scelta di cinquanta tra bambini e bambine delle scuole primarie della Provincia di Carboni-Iglesias, che dovranno frequentare un laboratorio di sei mesi finalizzato alla creazione del Coro Polifonico di voci bianche dell’Associazione “Pitzinnos Cantores”.