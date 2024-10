Un nuovo caso di violenza sulle donne si sarebbe verificato ieri nei pressi di Carbonia. Protagonista della vicenda, secondo il racconto dei carabinieri del nucleo radiomobile, un 54enne di Carbonia arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona. Reati commessi nei confronti dell’ex convivente.

L’uomo, per motivi di gelosia, e non rassegnandosi al termine della relazione con la donna, l’avrebbe invitata all’interno di un podere di sua proprietà per ulteriori chiarimenti. La conversazione, degenerata in brevissimo tempo, sarebbe sfociata in una violenta aggressione fisica: l’uomo avrebbe tentato di un avere un rapporto non consenziente con la propria ex compagnia, rinchiudendola all’interno di una baracca.

La donna si è opposta con tutte le forze al proprio aguzzino il quale, nella circostanza, al fine di vincere la sua resistenza l’ha più volte colpita alla testa con un martello, procurandole una profonda ferita alla nuca. La donna è riuscita ad avvisare il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di fornire immediata assistenza alla donna e arrestare l’uomo, scongiurando così che la vicenda potesse avere contorni ed effetti ben più gravi.

L’uomo è stato poi trasferito presso il carcere di Uta. L’arresto è stato convalidato dal giudice il quale procederà anche per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate.