Ieri a Carbonia i carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per furto aggravato un cinquantacinquenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell'ordine.

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa, fuori dal market Super Pan di via Santa Caterina dove hanno rintracciato l'uomo, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni prodotti informatici sottratti all'interno del citato esercizio commerciale, per un valore di 45 euro.

Tali oggetti sono stati immediatamente restituiti ai gestori del punto vendita che avevano richiesto l’intervento dei militari dell'Arma.

I carabinieri hanno poi accompagnato l'uomo presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito di direttissimo, che è stato fissato per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.