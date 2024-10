Stamattina a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e percosse un 28enne rom, nato a Sassari e residente a Carbonia in località Sirai, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Attorno all'una di stanotte, l'uomo avrebbe percosso violentemente e minacciato di morte - e non sarebbe la prima volta - la propria compagna, 35enne originaria del Montenegro.

La malcapitata è riuscita a fuggire, per cercare rifugio in aperta campagna, in una località non meglio determinata, dove avrebbe passato la notte all’addiaccio. Al fine di mettere in sicurezza la donna, i carabinieri l'hanno collocata presso una casa-famiglia in località protetta e sconosciuta, dove non potrà essere raggiunta.

Attesa l'aggressività del giovane si attendono a breve provvedimenti cautelari nei suoi confronti, affinché possa essere posto in condizioni di non nuocere, sotto la vigilanza e le periodiche verifiche dei carabinieri del luogo, che hanno posto la vittima sotto la loro ala protettiva.