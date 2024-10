Si è presentato all'ospedale di Carbonia con una profonda ferita al braccio l'extracomunitario di 36 anni che questa mattina è stato colpito dalla moglie con una mannaia usata per tagliare la carne.

II violento colpo di scure è stato in parte attutito dai vestiti dell'uomo, ma i medici hanno subito capito che non era stato un incidente domestico ad originare la brutta ferita. L'uomo, che ha subito la lacerazione del tendine, dovrà stare in cura per sette giorni.

All'origine del folle gesto, pare, problemi sentimentali. La donna avrebbe infatti scoperto di essere stata tradita dal marito.