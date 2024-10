Ieri a Carbonia, al termine di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 44enne disoccupato del luogo, conosciuto dai militari per pregresse vicende giudiziarie, indiziato del reato di evasione.

Nella circostanza l'uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto da un’ordinanza del Tribunale di Cagliari dello scorso 1 marzo, la scorsa notte, durante un controllo, non sarebbe stato trovato all’interno della propria abitazione, in violazione degli obblighi impostigli dal citato provvedimento.