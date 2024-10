Blitz degli Agenti del Commissariato di Carbonia in un appartamento di Carbonia, dove un 46enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso in compagnia di altri pregiudicati dediti al consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata ieri mattina. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione di tutti i presenti, rinvenendo all’interno di un marsupio del 46enne, noto pregiudicato, diversi involucri di cellophane contenenti 40 grammi di eroina, 22 grammi di cocaina e la somma di 2.200 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. I controlli, estesi a tutto l’appartamento, hanno consentito, ha spiegato la Polizia, di recuperare 10mila euro, in banconote di vario taglio, tutte occultate all’interno di un giubbino rifoderato con un’accurata cucitura. Inoltre, sono stati recuperati due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Gli Agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione di un altro appartamento in uso all’uomo, rinvenendo ulteriori due grammi di eroina, un bilancino di precisione e recuperando due orologi di marca e una fede nuziale di un furto perpetrato qualche giorno prima in un’abitazione di San Giovanni Suergiu.

Gli operatori hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente, degli strumenti e del materiale per il suo confezionamento, del denaro provento dell’attività illecita ed infine alla restituzione immediata degli oggetti proventi di furto.

Il 46enne è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione ed, al termine dell’udienza direttissima svoltasi nella mattinata odierna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta.