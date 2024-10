Un 56enne di Carbonia è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe picchiato la moglie e insultato il figlio. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazione di una lite in familiare.

Arrivati sul posto hanno scoperto che il violento, già noto alle forze dell'ordine con precedenti denunce specifiche, aveva malmenato la moglie per poi inveire contro il figlio.

L'episodio di ieri è solo l'ultimo di una serie di maltrattamenti in famiglia, per questa ragione per il 56enne sono scattate le manette.