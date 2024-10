Una bomba d'acqua è piombata nel primo pomeriggio su Carbonia, allagando strade, scantinati, negozi e abitazioni a piano terra. In un'ora si è scatenato l'inferno, con un violentissimo acquazzone che ha fatto saltare tutti i tombini.

Particolarmente colpite le zone di via Lubiana, via Stazione vecchia, via Zara e via Angioy, dove l'acqua ha inondato le strade entrando in magazzini, negozi e nei piani bassi della case. In via Nuoro l'acqua ha raggiunto le finestre al pian terreno di una palazzina entrando negli appartamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco.

La situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se il cielo è ancora nuvoloso e si attendono nuove precipitazioni.