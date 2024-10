Si è svolto d omenica scorsa, presso la struttura sportiva “Pinuccio Dettori” di Carbonia, il 14° Memorial di atletica “Mirko Masala”.

La manifestazione a carattere regionale è stata organizzata delle società sportive Atletica Cortoghiana e Sulcis Atletica con il patrocinio del Comune di Carbonia.

Un successo di pubblico, numeroso oltre ogni previsione, ha accompagnato le gare di atletica, lancio del peso, giavellotto, salto in alto, con l’asta e salto in lungo. Le gare hanno visto la partecipazione di tanti giovani e giovanissimi atleti provenienti da tutta la Sardegna. “L’Amministrazione Comunale ringrazia le società sportive che hanno partecipato e organizzato l’evento- ha detto l’assessore allo sport Fabio Desogus-. Il successo testimonia come l’atletica in Città sia cresciuta notevolmente e sia uno sport di riferimento per giovani e meno giovani. Manifestazioni come questa servono a premiare l’impegno delle società e degli atleti che praticano queste importanti discipline. Consapevole dell’importanza dello sport per lo sviluppo psicofisico dei giovani, l’Amministrazione comunale continuerà a sostenere queste attività, nonostante la crisi e i continui tagli nei trasferimenti di risorse a favore dei Comuni.”