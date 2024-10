Nella giornata di ieri, i carabinieri del Norm della Compagnia di Carbonia, a conclusione degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida sotto l’influenza dell’alcool un 26enne commerciante del luogo.

L’uomo, il giorno prima, alla guida del proprio veicolo in via Sanzio nel tentativo di effettuare una manovra per uscire da un parcheggio avrebbe danneggiato due auto in sosta.

Sottoposto ad accertamento etilometrico è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,86 (prima prova) e 1,93 g/l (seconda prova). Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il documento di guida ritirato.