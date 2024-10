Nella notte a Carbonia i carabinieri del dipendente N.O.R. - aliquota radiomobile, dopo una richiesta pervenuta all'utenza di soccorso pubblico 112 hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia Mario Demontis, 65enne di Carbonia, separato di fatto ma convivente con la famiglia. L’uomo per futili motivi e in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito violentemente con degli schiaffi la moglie convivente. Ad allertare i carabinieri sono stati i figli.

L’arrestato trattenuto presso le camere di sicurezza di questa compagnia, nella mattinata odierna è stato condotto a Cagliari, dove in sede di udienza è stato convalidato l’arresto e il magistrato, in attesa del processo fissato a settembre ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare.