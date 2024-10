Il Comune di Carbonia ha ottenuto un importante finanziamento per interventi da realizzare su diversi edifici scolastici delle frazioni.

Il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha stanziato 366.490 euro destinati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

«La comunicazione trasmessa dal Cipe – ha detto Lucia Amorino, assessore all’Istruzione e formazione del Comune di Carbonia – è un’ottima notizia che ci permetterà di intervenire sui plessi scolastici situati nelle frazioni cittadine e che renderà le nostre scuole luoghi più sicuri e accoglienti, in cui gli studenti potranno vivere con maggiore serenità uno dei momenti più importanti del loro percorso di crescita e formazione.» I finanziamenti destinati al Comune di Carbonia saranno utilizzati per l’adeguamento della Scuola Media di via Pozzo Nuovo a Bacu Abis (181.620 euro), della Scuola Elementare di via Tacca a Cortoghiana (102.850 euro) e della Scuola Elementare di via Bramante a Is Gannaus (82.020 euro).