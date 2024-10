Potrebbe essere stata un'overdose a stroncare la vita di un trentacinquenne di Carbonia.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia della città mineraria, che sono intervenuti su richiesta del personale del 118, è stato trovato dalla compagna cianotico nella sua abitazione.

La donna ha chiamato il 118 che ha provveduto al ricovero trasporto in ospedale di Carbonia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è deceduto subito dopo nonostante i tentativi di tenerlo in vita da parte dei sanitari. Sono in corso le indagini per stabilire le cause precise del decesso che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere legato a un'overdose di eroina.