E’ scomparso qualche giorno prima di Natale e ancora nulla si sa di Diego Cossu, 27enne disoccupato di Carbonia.

Il ragazzo si è allontanato da casa dopo una discussione con il padre e non vi ha fatto più rientro.

L’ultima volta che il Diego ha acceso il telefonino è stato lunedì scorso alle ore 23.07 e la cella localizzata era quella di piazza rinascita di Carbonia.

Su L’Unione Sarda qualcuno scrive questa frase come commento all’articolo pubblicato sulla scomparsa del giovane: "Diego vuole essere lasciato solo per un pò. Non preoccupatevi sta bene e tornerà a casa presto. E’ a casa nostra e sta bene e come ho detto vuole stare da solo perché non vuole tornare dai genitori, un po' di rispetto per favore. Diego non ha fatto niente, mi ha spiegato la situazione e io non centro niente con i problemi che ha con il padre, quando se la sente ritornerà. Adesso non vuole parlare con nessuno".

Parole, queste, come si legge sul sito del quotidiano che fa scattare gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Carbonia.

