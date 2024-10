I carabinieri di Carbonia hanno deferito per la violazione al foglio di via obbligatorio un 23enne, F.C., pregiudicato residente a Gonnesa.

Il ragazzo, uno dei due autori dei 32 furti in una notte, e arrestato insieme al fratello nel 2012, su proposta di questa compagnia è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio dal comune di Carbonia (emesso il 9 luglio 2012 per la durata di anni tre).

Il giovane, alle 04.00 di questa mattina è stato fermato da una pattuglia della radiomobile mentre tranquillamente, in bicicletta passeggiava lungo via Roma a Carbonia.