Carambola di auto (4 in tutto), sulla 554. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando é intervenuta questa mattina intorno alle 7:30, sulla strada statale 554 in territorio del comune di Selargius per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare lo scenario si presentava con un tamponamento di quattro autovetture coinvolte e tra gli occupanti alcuni feriti lievi e una donna che è stata estratta da una delle autovetture coinvolte e trasportata in codice giallo in ospedale dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Parte della sede stradale è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.