Continuano, con importanti risultati dal punto di vista della sicurezza degli automobilisti, i servizi di contrasto alle violazioni del codice della strada organizzati dai carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Lo scorso fine settimana, infatti, sono stati effettuati decine di posti di controllo e diverse persone sono state sorprese alla guida dei mezzi in stato di alterazione.

Tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, e uno, invece, è stato segnalato perché si trovava al volante dopo l’assunzione di cocaina.

A Dorgali i militari della stazione e della squadriglia di Iloghe hanno effettuato diverse perquisizioni. In una di queste, hanno accertato la manomissione del contatore dell’energia elettrica, mediante l’utilizzo di un magnete, collocato per abbassare i consumi. Ma non solo. Da una verifica approfondita, l’uomo è stato trovato con uno storditore elettrico, fabbricato in Cina e illegalmente detenuto. Per il 43 enne è scattata la denuncia per furto aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Durante i controlli, inoltre, è stato denunciato dai carabinieri del Siniscola una persona che, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non è stato trovato nell’abitazione negli orari indicati dal giudice nel decreto. Anche per lui è scattata una denuncia.