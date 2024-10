A seguito di una serie di perquisizioni e rastrellamenti in un terreno comunale in località San Salvatore a Tortolì, i Carabinieri, con il prezioso supporto dell’unità cinofila anti esplosivo dello squadrone Cacciatori Sardegna, hanno rinvenuto nascosto sotto un masso, un barattolo in vetro munito di coperchio con all’interno della stoffa unta contenente un candelotto di gelatina da cava.

Sul posto sono successivamente intervenuti gli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale Carabinieri di Cagliari che hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza della sostanza esplosiva.

I militari stanno indagando per scoprire a chi appartiene l'ordigno.