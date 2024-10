Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nel proseguo dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno criminale della coltivazione, produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno tratto in stato di arresto un insospettabile 45enne di Bari Sardo, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, a conclusione di articolati servizi di osservazione, procedevano a fermare sulla pubblica via, L.R. mentre tentava invano di disfarsi di una confezione contenente n. 8 dosi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un borsone che celava al suo interno quattro confezioni distinte contenenti analoga sostanza stupefacente per il peso complessivo di circa un chilogrammo; due bilancini di precisione e residui di buste per il confezionamento delle dosi.

Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza del reato nonché dai consequenziali ritrovamenti e dalla modalità di presentazione della sostanza stupefacente, il 45 enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.