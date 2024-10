Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo, nel corso di un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di Giuseppina Cadau, 45enne di Macomer, residente in località Zappallì di Loiri Porto San Paolo, disoccupata e con precedenti.

Una volta entrati in casa, nella camera da letto, i militari hanno rinvenuto dietro l’armadio 2,5 kg di marijuana suddivisa in involucri, mentre all’interno dell’armadio sono stati trovati 2 bilancini precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I Carabinieri di Loiri Porto San Paolo, considerato che il fidanzato della donna si trovava in provincia di Nuoro, hanno informato i rispettivi colleghi della Stazione Carabinieri di Silanus che hanno ricercato e rintracciato prontamente l’uomo, Graziano Congiu, 49enne originario di Silanus, anche lui con precedenti di Polizia.

I militari nella cantina della sua abitazione hanno trovato 4,4 kg di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La donna è ora agli arresti domiciliari, mentre il fidanzato si trova nel carcere Massama, Oristano.