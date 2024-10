A malapena è riuscito a chiamare il 112 e a comunicare loro che stava sanguinando e non respirava più. Un pensionato del paese, reduce da un delicato intervento chirurgico alla gola, è stato salvato dai Carabinieri che, dopo averlo trovato riverso sul pavimento e svenuto hanno iniziato le manovre di rianimazione nell’attesa del personale qualificato.

I militari hanno voltato il pensionato su un fianco nel tentativo di liberare le vie respiratorie e ricevendo nel frattempo le prime indicazioni telefoniche dagli infermieri del 118. I carabinieri sono riusciti a trovare in una stanza l'aspiratore utile a liberare i coaguli di sangue e sempre stando in diretto contatto con il 118 hanno proceduto alle prime manovre per stabilizzare il soggetto, evitando così possibili tragiche conseguenze.

L'uomo è poi stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trova ora ricoverato. E’ fuori pericolo di vita.