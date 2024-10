Per la prima volta nella storia delle Forze Armate una donna raggiunge il grado di generale di Brigata.

A conquistare questo primato è Laura De Benedetti, romana, capo ufficio personale della Legione carabinieri Sardegna, prossima al congedo.

De Benedetti transitò a suo tempo nell'Arma dai ranghi delle forze di Polizia, dove era vice questore aggiunto.

Con lei si è congratulato il vicecomandante generale dell'Arma, Tullio Del Sette e il Presidente della Regione Ugo Cappellacci: “E' un traguardo importante non solo per chi lo ha raggiunto, ma anche per l'Arma e per l'intera comunità sarda. E' anche l'occasione per rinnovare a tutte le donne impegnate nella quotidiana opera di presidio del territorio la vicinanza delle istituzioni e un profondo senso di gratitudine”.