I Carabinieri del Provinciale di Sassari, nel ponte di ferragosto, hanno svolto una serie di servizi notturni straordinari per il controllo alla circolazione stradale, controllando 186 automezzi e identificando 212 persone. In particolare denunciando per guida in stato d’ebbrezza:

- a Baja Sardinia un 27enne di Oristano,

- a Olbia un 26enne di Olbia (dopo che aveva provocato un incidente con la sua BMW),

- ad Alghero cinque persone (un 45enne di Ozieri, un 30enne di Olmedo, un 29enne di Sassari, un 50enne di Cagliari e un 32enne di Sassari),

- a Porto Torres, tre persone (un 30enne bolognese, un 31enne di Sassari e un 33enne di Porto Torres),

- a Stintino cinque persone (un 45enne sassarese, un 50enne di Tempio, uno studente 20enne di Spoleto, un 48enne di Sorso e uno studente 19enne di Sassari, ai più giovani dei quali è stata sequestrata anche modica quantità di droga, hashish e cocaina);

- a Valledoria 8 persone ( un impiegato 29enne di Valledoria, un 20enne studente di Valledoria, un 50enne cuoco di Carbonia, un 45enne disoccupato di Tempio, un 24enne operaio di Sorso, un 40enne allevatore di Sedini, un 35enne autista di Viddalba e un 21enne carroziere di Sorso, gli ultimi tre dei quali trovati anche in possesso di modiche quantità di droga, metamfetamina e hashish).