In relazione alla scomparsa di Alessandro Mura e dei due figli minori Riccardo di 10 e Paolo di 8 anni, i Carabinieri di Assemini (dove ieri è stata presentata la denuncia di irreperibilità dell'uomo) hanno da subito attivato le previste procedure per la ricerca delle persone scomparse, che coinvolge tutti i presidi delle ff.pp. dell'isola (e nazionali con segnalazione in banca dati delle FFPP), compresi gli scali aeroportuali e portuali.

Allo stato, non sussistendo oggettivi elementi di reato le attività di ricerca e rintraccio continuano per verificare che l'allontanamento sia legittimo, volontario e che non ci siano esposizioni a rischio per l'incolumità di Alessandro Mura e dei suoi bambini.