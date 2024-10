Stamattina, alle ore 11:30 nella Piazza d'Armi del Comando Legione Carabinieri Sardegna, si svolgerà la cerimonia di cessione/assunzione del Comando della Legione tra il Generale di Brigata Francesco Gargaro ed il Generale di Brigata Stefano Iasson. Avverrà alla presenza del Comandante Interregionale "Podgora", Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini e delle principali Autorità cittadine e regionali.

Dopo due anni e nove mesi di comando dell'Isola, caratterizzati non solo dal difficile periodo di pandemia ma anche da numerose operazioni di servizio a tutela della sicurezza pubblica (in particolare nel contrasto del traffico di stupefacenti) il Generale Gargaro torna a Roma per dirigere il "Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale", reparto specializzato, a competenza nazionale, deputato a garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale anche all’estero.

Il Generale Gargaro, 57 anni, brindisino, vanta una lunga esperienza nei comandi territoriali dell’Arma avendo comandato le Compagnie di Bianco, Viareggio e Roma Casilina e, successivamente, il Gruppo di Castello di Cisterna ed i Comandi Provinciali di Catania e Roma, oltre che il 10° Battaglione Carabinieri Campania a Napoli. Ha altresì maturato una diversificata esperienza di staff con diversi incarichi in Uffici dello Stato Maggiore del Comando Generale, tra i quali Capo Ufficio Personale Marescialli e Capo Ufficio del Comandante Generale dell’Arma.

Il Generale Stefano Iasson, 59 anni, viterbese, nella sua lunga carriera ha comandato il Nucleo Radiomobile di Milano, la Compagnia di Frascati e ha avuto diversi incarichi presso il 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", del quale è stato anche il Comandante. Ha svolto numerose missioni all'estero, in particolare a Sarajevo, Pec (Kosovo) e Kabul. È stato Comandante del 7° Reggimento Trentino-Alto Adige, del Reparto Operativo di Messina, del Comando Provinciale di Padova e della 2^ Brigata Mobile, dalla quale proviene. Anche lui ha ricoperto diversi incarichi di Stato Maggiore al Comando Generale dell'Arma.

