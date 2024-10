In queste ultime due settimane i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono stati impegnati in specifici servizi pianificati e volti a intensificare l'azione di contrasto all'illecita detenzione di armi nonché al controllo circa la sussistenza di adeguate garanzie di sicurezza nella custodia di quelle regolarmente denunciate e detenute nelle abitazioni.

Sono state eseguite numerose perquisizioni per la ricerca di armi clandestine e si è proceduto al controllo di 578 persone titolari sia di porto d’armi sia di autorizzazione alla detenzione.

Sono state effettuate verifiche su 1.577 armi tra lunghe e corte. Sono state denunciate per omessa custodia due persone: S.D. 57enne, operaio e D.D., 43enne, pizzaiolo.

Per porto abusivo di armi sono state denunciati: P.C., 49enne, allevatore, G.C., 45enne, allevatore, D.N. 51enne, allevatore, S.G., 42enne, operaio e E.M. 24enne, barista.

Nel medesimo contesto, durante una perquisizione per la ricerca di armi, è stato tratto in arresto perché’ trovato in possesso di 2,5 chilogrammi di marijuana L.G.41enne, operaio.

Complessivamente nell’anno appena concluso nella provincia sono stati commessi 91 reati con armi, 82 dei quali scoperti e 9 con autori ancora ignoti. Sono state tratte in arresto 14 persone ed 87 sono state denunciate.

Sono stati eseguiti sequestri giudiziari/amministrativi di 500 fucili, 737 pistole e 1.809 munizioni di vario calibro.

I dati confermano ulteriormente quanto siano importanti le verifiche su di esse e ribadisce la necessità che i carabinieri rivolgano una costante attenzione al loro controllo dal momento che chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola, di fucile o di nulla osta all’acquisto, deve presentarne denuncia entro le 72 ore successive, all'ufficio di Polizia o comando carabinieri territorialmente competente in base al luogo di detenzione deve far sì che la custodia delle armi sia assicurata con ogni diligenza e nell’interesse della sicurezza pubblica.