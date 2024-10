Ieri sera a Cagliari, in via Giudice Mariano, all’interno di un appartamento in uso a una 26 enne di origine romena, i carabinieri della Stazione di Villanova hanno sanzionato e segnalato alla Prefettura del capoluogo sette persone.

Nei guai giovani e adulti di età compresa fra i 17 e i 36 anni, che avrebbero violato il divieto di porre in essere delle feste private ed assembrarsi.

Anche in questo caso l’intervento dei carabinieri è stato innescato dalle giuste lamentele dei vicini. A tutti è stata contestata una sanzione di 400 euro.