Per le festività i carabinieri di Siniscola hanno intensificato i controlli.

La notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta sono stati impiegati trenta militari, in un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato le strade della bassa Gallura e della Baronia.

I militari hanno passato al setaccio 43 macchine, con l’identificazione e il controllo di 95 soggetti, effettuando posti di blocco e di controllo, rilevamenti della velocità con l’uso di autovelox e verifiche del tasso alcolico degli automobilisti con l’utilizzo degli etilometri, al fine di garantire la sicurezza sulle strade e contestualmente sensibilizzare i cittadini a un corretto comportamento alla guida.

il piano di controllo si è concluso con ben 10 denunce, 7 patenti ritirate e il sequestro di varia sostanza stupefacente.

Sette i soggetti segnalati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Tutti avevano un tasso alcolico nel sangue ben superiore ad 1 (il limite è 0,5%).

Un italiano, controllato a San Teodoro, nelle vicinanze di località dove di recente si sono registrati furti su auto, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria, provento di furto avvenuto in provincia di Torino nel mese di dicembre. Per lui è scattata la denuncia per il reato di ricettazione.

Uno straniero, sempre a San Teodoro, è stato invece trovato con un piede di porco e vari arnesi per lo scasso. Dovrà rispondere del reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

A Orosei, durante un controllo per la verifica della corretta registrazione delle armi, i carabinieri della locale stazione hanno invece verificato che un soggetto aveva numerose cartucce in più rispetto a quelle dichiarate nella denuncia.

Sei giovanissimi, tutti studenti, sono stati trovati in possesso di marijuana e cocaina. Per loro ci sarà la segnalazione alla prefettura, con le successive sanzioni.