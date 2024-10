Questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari di via Nuoro, il Generale Paolo Nardone, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, che a breve lascerà il Comando di via Sonnino per altra sede di servizio, ha salutato una nutrita rappresentanza di militari del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali dell’Arma.

Nella circostanza, nel sottolineare il rammarico di dover lasciare “una terra unica e affascinate” che ormai sente anche sua, ha ringraziato il personale per lo straordinario impegno a favore della collettività.