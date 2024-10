Per gli investigatori, ormai, ci sono pochi dubbi. Stefano Masala, il giovane di 28 anni di Nule scomparso da giovedì scorso, sarebbe stato ucciso. Le speranze di ritrovarlo vivo sono ridotte al lumicino.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno cercato il suo corpo in tutta la zona di Pattada, dove nei giorni scorsi è stata ritrovata l'auto del padre, una Opel Corsa grigia, completamente incendiata. Il giovane è stato visto per l'ultima volta proprio alla guida di quella macchina, che secondo gli inquirenti è la stessa usata dagli assassini di Gianluca Monni, il ragazzo di 19 anni di Orune freddato a colpi di fucile venerdì mattina, mentre attendeva l'autobus per andare a scuola.

Un'ipotesi che ha portato a chiudere il cerchio intorno alla figura di un minorenne di Nule, principale indiziato per la morte di Monni (ma attualmente non indagato). Oggi le ricerche hanno coinvolto i sommozzatori arrivati da Cagliari, che hanno perlustrato il lago Lerno per l'intera giornata.

Per ora il loro intervento non ha dato alcun esito. Ma sono state controllate anche le campagne limitrofe, e nel pomeriggio la strada che porta al paese è rimasta chiusa per oltre due ore.