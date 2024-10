Si è svolto stamattina nella sala riunioni della caserma dei Carabinieri di Via Nuoro a Cagliari, un incontro tra i vertici operativi dell'Arma e della Siae, in particolare fra il Comandante Provinciale, Colonnello Cesario Totaro e il Direttore Regionale della Società Italiana Autori ed Editori, la Dottoressa Rachele Conte.

Il tema dell'incontro è stato quello di sviluppare sinergie, sfruttando le rispettive competenze e la distribuzione capillare dei presidi Arma sul territorio. Il progetto si colloca sul solco di precedenti esperienze, attraverso ipotesi di intervento congiunto e programmato su una serie di obbiettivi di rispettivo interesse. Sono recenti i controlli svolti in una parte della provincia su assembramenti di persone all'interno di locali pubblici operanti in orario serale, nel mancato rispetto delle normative per il contenimento della pandemia da Coronavirus, con applicazione delle relative sanzioni.

Al di là delle competenze dell'Arma in materia amministrativa, in particolare di Nas e Nucleo Ispettorato del lavoro, le varie verifiche dei Carabinieri possono accompagnarsi all'interesse della Siae di tutelare il diritto d'autore nei locali che programmano musica, anche e soprattutto dal vivo, oppure degli accertamenti in materia di Monopoli di Stato, sui videogiochi con scommessa, presenti in molti esercizi pubblici e che costituiscono un tema sensibile sotto diversi profili, sia dal punto di vista della regolarità degli apparecchi, sia dal punto di vista del problema sociale delle dipendenze patologiche dal gioco che talvolta generano.

Le competenze tecniche della Siae e quelle di polizia giudiziaria dell'Arma si integrano pienamente nel poter dare una risposta congrua ad una serie di problematiche di interesse sociale che meritano assoluto interesse.