"Siamo soddisfatti e contenti che la Caserma dei Carabinieri di Flumini sia stata riaperta. Da tempo abbiamo lavorato per questo traguardo. Per questo ringrazio il Comando Provinciale e Regionale dell'Arma dei Carabinieri che hanno mantenuto la promessa fatta tempo fa di impegnarsi in tal senso".

Lo dichiara il capogruppo di FdI in Commissione Difesa, Salvatore Deidda, in una nota.

"Il nostro impegno ora sarà finalizzato a trovare i fondi per renderla fruibile per tutta la durata dell'anno. In questo senso, nella legge di Bilancio appena approvata alla Camera, ci potrebbero essere i fondi dedicati. Ringrazio anche il nostro Consigliere comunale di Quartu Sant'Elena Michele Pisano, con cui ho portato avanti questa iniziativa", aggiunge.

"Fratelli d'Italia si è sempre battuta per garantire al litorale quartese un presidio dell'Arma" dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Michele Pisano. "Per troppo tempo questo è venuto a mancare. Riteniamo positivo il fatto che quanto da noi sempre dichiarato sia stato condiviso dall'Amministrazione comunale. L'auspicio è che le risorse stanziate possano garantire una manutenzione adeguata che possa poi ospitare l'Arma per tutto l'anno".