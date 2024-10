I Carabinieri, da sempre in prima linea nel contrasto di questi orribili eventi, continuano nella repressione di ogni forma di violenza di genere che purtroppo caratterizza ancora molti ambienti familiari.

Il Comando Provinciale di Nuoro ha dedicato mirate risorse all’iniziativa, pur mantenendo attivi tutti i servizi di controllo del territorio. Oggi 25 novembre, giornata internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, verrà posizionata una simbolica panchina rossa nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro a ulteriore dimostrazione della sensibilità al fenomeno e della vicinanza che l’Arma intende esprimere.

All’interno della Caserma è infatti presente dal 2016 la “Stanza tutta per sé”, creata in collaborazione con l’associazione “Soroptimist International” sede di Nuoro, dove le donne vittime di violenza possono presentare denuncia in un luogo confortevole e riservato.

video istituzionale “Giornata contro la violenza sulle donne 2020”