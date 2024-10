Durante i consueti controlli del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato 6 persone resesi responsabili di vari reati.

In particolare, il controllo alla circolazione stradale, effettuato dalle pattuglie dell’Arma sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, ha portato al deferimento di 3 persone: tutte sono risultate positive al test alcolemico notevolmente al di sopra del limite consentito dalla legge e per loro è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida.

Altre pattuglie dei Carabinieri hanno sorpreso di notte 2 persone, poi denunciate all’Autorità Giudiziaria, poiché trovate con dei coltelli, senza che ne sapessero giustificare il loro possesso.

Un’altra persona, un 33enne, invece è stata sorpresa in strada a Dorgali con indosso 5 grammi di marijuana; i militari hanno poi proceduto a una perquisizione all’interno del suo domicilio rinvenendo anche altre dosi della stessa sostanza stupefacente e una dose di cocaina. Anche per lui è stata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.