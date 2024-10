I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena nella serata di ieri hanno svolto un servizio a largo raggio che ha impiegato circa una trentina di carabinieri, comprese alcune squadre del NAS di Cagliari, finalizzato a una serie di verifiche su violazioni igienico sanitarie nei locali pubblici e nei circoli privati della zona.

Il servizio si è svolto tra Burcei, Maracalagonis, Selargius e Quartucciu. In particolare, i militari, come da loro riferito, hanno sanzionato un 43enne di Maracalagonis, titolare e legale rappresentante di un circolo privato, con una multa di 8mila euro in relazione a difformità igienico sanitarie legate alla somministrazione, gestione degli alimenti e del piano di autocontrollo igienico-sanitario HACCP. Sono stati di conseguenza sequestranti circa 50 kg di prodotti alimentari.

Nell'ambito del medesimo servizio sono stati controllati su strada 32 veicoli e le 67 persone che vi si trovavano a bordo.

Sono stati controllati presso le loro abitazioni 19 persone sottoposte a vari regimi alternativi alla detenzione carceraria ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un ventiduenne di Selargius, operaio, noto per precedenti vicende giudiziarie.

Nel corso di un controllo di polizia amministrativa presso un locale di Selargius, il ragazzo è stato sottoposto a una perquisizione personale e successivamente domiciliare. Come spiegato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di cocaina suddivisa in sei dosi, confezionate in involucri di cellophane termosaldati, per un peso complessivo di 3,5 grammi, nonché della sostanza da taglio per 5,5 grammi, un bilancino di precisione e la somma contante di 165 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di attività illecita. La sostanza stupefacente sarà inviata per le analisi di rito presso i laboratori del RIS di Cagliari, in attesa della successiva distruzione che verrà disposta dalla Procura della Repubblica.