I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, hanno:

- Arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino senegalese coinvolto nell’operazione Afrikan Exotic, trovato a bordo dell’auto di un amico;

- Denunciato in stato di libertà un operaio 45enne incensurato di Olbia per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso, a bordo della propria auto, di tre pistole, un fucile e relativo munizionamento, regolarmente denunciate ma indebitamente portate al seguito.