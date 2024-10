Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha predisposto e coordinato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia.

In occasione delle festività sono stati rinforzati tutti i dispositivi di prevenzione, soprattutto nelle aree aeroportuali e marittime, nelle stazioni ferroviarie e nei principali viadotti. Lo sforzo di uomini e mezzi è stato dimensionato in base alle esigenze del momento storico, anche alla luce dell’attuale panorama internazionale, e ha visto impiegati oltre 400 militari.

Complessivamente sono stati controllati 619 mezzi e identificate 1.012 persone, sette delle quali denunciate per guida in stato di ebbrezza e una tratta in arresto per avere minacciato la convivente, e poi anche i Carabinieri, con un fucile.

Altri tre fucili sono stati rinvenuti e sequestrati nelle campagne di Aglientu.

Gli esercizi pubblici ispezionati sono stati 55 e sono state elevate 30 contravvenzioni per vari illeciti amministrativi.